Эквадор приостановил добычу нефти на трех месторождениях

Государственная нефтяная компания Эквадора Petroamazonas приостановила добычу на трех месторождениях в Амазонии из-за массовых протестов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства нефти страны, опубликованном в твиттере.

По сообщению, в результате добыча нефти в стране сократится на 59 450 баррелей в сутки.

По их словам, месторождения захватили "лица, не связанные с производством".

Отметим, что протесты в стране начались из-за повышения цен на топливо с начала октября более чем в два раза. Это произошло после того, как правительство отменило госсубсидии, действовавшие с 1970-х годов. Президент Ленин Морено объяснил, что государство больше не может себе позволить эти расходы.

2 октября правительство Эквадора объявило, что страна выйдет из ОПЕК с 1 января 2020 года из-за финансовых проблем.