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Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подешевела на 13%

Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подешевела на 13% В январе-феврале этого года ОАО "Азерэнержи" экспортировало 404 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 16,1 млн долларов США.
Энергетика
28 марта 2021 г. 16:44
Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подешевела на 13%

В январе-феврале этого года ОАО "Азерэнержи" экспортировало 404 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 16,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 7,85% больше и на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,6% в общем экспорте Азербайджана и 4,9% в экспорте ненефтяного сектора.

За два месяца цена на каждый киловатт экспортируемой Азербайджаном электроэнергии составила 0,04 доллара США или 0,07 маната. В годовом сравнении это примерно на 13% меньше.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy price drops 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ixrac etdiyi elektrik enerjisi 13 % ucuzlaşıb

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