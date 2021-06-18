Экспорт саудовской нефти в апреле упал до минимума с июня 2020 года

К концу 2021 года добыча нефти в королевстве вырастет примерно на 500 тыс. баррелей в сутки – до 10 млн баррелей в сутки

Экспорт сырой нефти с Саудовской Аравии упал до 5,408 млн баррелей в сутки с 5,427 млн ​​баррелей в сутки в марте. При этом добыча нефти снизилась до 8,134 млн баррелей в сутки в апреле с 8,138 млн баррелей в сутки в предыдущем месяце.

Как передает Report, ежемесячные данные об экспорте предоставляются Эр-Риядом и другими членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Инициативу по данным совместных организаций (JODI), которая публикует их на своем веб-сайте.

Goldman Sachs заявил в своей аналитической записке, что к концу 2021 года добыча нефти в королевстве вырастет примерно на 500 тыс. баррелей в сутки – до 10 млн баррелей в сутки.

Переработка нефти на внутренних НПЗ в Саудовской Аравии упала в апреле до 2,295 млн баррелей в сутки, в то время как запасы сырой нефти выросли до 134,085 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефтепродуктов вырос до 1,216 млн баррелей в сутки в апреле, тогда как спрос на нефтепродукты за тот же период вырос до 2,15 млн баррелей в сутки.

Согласно данным, валовой внутренний продукт королевства упал на 3% в I квартале, что немного меньше официальных оценок.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия в июле в полном объеме поставит сырую нефть своим азиатским покупателям.