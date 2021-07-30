Экспорт газа из Азербайджана в Турцию резко сократился в мае

В мае Турция импортировала из Азербайджана 426,7 млн кубометров природного газа.

В мае Турция импортировала из Азербайджана 426,7 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это в 2,1 раза или на 51,6% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

За указанный месяц импорт газа Турцией вырос на 34,9%, достигнув 3 599,5 млрд кубометров. Азербайджан на третьем месте по объему импорта газа Турцией (доля 11,85% в общем объеме). Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 1 862,8 млрд кубометров. На следующей строчке расположился Иран, поставивший 860,7 млн кубометров.

В январе-мае 2021 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 4 355,9 млн кубометров природного газа. Это на 3,8% меньше, чем за первые 5 месяцев 2020 года.