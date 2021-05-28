Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 16%

В марте Турция импортировала из Азербайджана 1,072 млрд кубометров природного газа.

В марте Турция импортировала из Азербайджана 1,072 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 16% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2,584 млрд кубометров (рост в 6,6 раза). На третьем месте Иран, поставивший 0,850 млрд кубометров (рост на 52,4%).

За отчетный месяц импорт газа Турцией вырос на достиг 47,8% и достиг 5,827 млрд кубометров. По трубопроводам транспортировано 4,506 млрд кубометров, что на 2,4 раза больше показателя годом ранее.