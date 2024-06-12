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Экспорт азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу приблизился к 63 млрд кубометров

Экспорт азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу приблизился к 63 млрд кубометров Объем транспортировки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и Европу по состоянию на 1 мая 2024 года составил около 63 млрд кубометров.
Энергетика
12 июня 2024 г. 11:52
Экспорт азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу приблизился к 63 млрд кубометров

Объем транспортировки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и Европу по состоянию на 1 мая 2024 года составил около 63 млрд кубометров.

Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"12 июня 2018 года был введен в эксплуатацию участок Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от грузино-турецкой границы до Эскишехир. По состоянию на 1 мая 2024 года по TANAP в Турцию и Европу поставлено 62,86 млрд кубометров газа", - отметили в компании.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 мая 2024 года по TANAP в Турцию экспортировано 26,95 млрд кубометров азербайджанского газа, в Европу – 35,91 млрд кубометров.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составляет 16,2 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для экспорта в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

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Версия на английском языке Volume of Azerbaijani gas transported to Türkiye and Europe via TANAP revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının TANAP vasitəsilə Türkiyə və Avropaya ixracı 63 milyard kubmetrə yaxınlaşıb

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