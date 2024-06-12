Экспорт азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу приблизился к 63 млрд кубометров

Объем транспортировки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и Европу по состоянию на 1 мая 2024 года составил около 63 млрд кубометров.

Объем транспортировки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и Европу по состоянию на 1 мая 2024 года составил около 63 млрд кубометров.

Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"12 июня 2018 года был введен в эксплуатацию участок Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от грузино-турецкой границы до Эскишехир. По состоянию на 1 мая 2024 года по TANAP в Турцию и Европу поставлено 62,86 млрд кубометров газа", - отметили в компании.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 мая 2024 года по TANAP в Турцию экспортировано 26,95 млрд кубометров азербайджанского газа, в Европу – 35,91 млрд кубометров.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составляет 16,2 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для экспорта в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.