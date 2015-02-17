Эксперты: Нестабильные цены на мировом нефтяном рынке обещают трейдерам дополнительные дивиденды

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Авторитетная газета The Financial Times подготовила аналитическую статью, отражающую мнения экспертов, принимавших участие в мероприятии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), прошедшем в рамках Международной нефтяной недели в Лондоне. Report представляет вашему вниманию данную статью.

После продлившейся несколько лет стабильности на мировом нефтяном рынке, страны-поставщики нефти впервые после кризиса 2008 года пытаются использовать снижение доходов и падение рентабельности для получения прибыли.

Этот "взрыв" на нефтяном рынке сможет принести пользу таким крупным компаниям как Glencore, Gunvor, Mercuria, Trafigura и Vitol, контролирующим хранение, продажу и поставки сырой нефти и нефтепродукции.

"2015 год может стать интересным. Цены быстро меняются, возникла неопределенность. Нефть подешевела, финансовые затраты возросли, возникло контанго", - заявил партнер международной консалтинговой фирмы Oliver Wyman в Цюрихе (Швейцария) Роланд Рейхштайнер (Roland O.Rechtsteiner).

Наряду с этим подчеркивается, что возникшая в 2008-2009 годах аналогичная ситуация стала причиной рекордной прибыли нефтяных трейдеров. Если контанго находится на высоком уровне, нефтяные трейдеры стараются заработать на этом, закупают нефть, затем продают ее на фьючерсных рынках по дорогой цене. Например, сегодня нефтяной трейдер может купить нефть по цене 61 доллар за баррель и в декабре продать ее за 67 долларов за баррель. Компаниям, обладающим соответствующей инфраструктурой и возможностями финансовых вложений, контанго может принести значительную прибыль.

На сегодняшний день на рынке созданы нефтяные резервы, что, в свою очередь, требует наличия инфраструктуры для хранения, в том числе, обеспечения финансовых затрат, охраны и страхования. "Это одна часть нашей торговой деятельности и на рынке существует потребность в таких услугах", - сообщил соучредитель швейцарской трейдинговой компании Mercuria Даниэль Джегги (Daniel Jaeggi).

В статье указано, что со времен финансового кризиса интенсивные колебания цен на нефть являются причиной оптимизма крупнейших компаний, торгующих нефтью, в вопросах рентабельности. "Скачки цен на нефть выгодны трейдинговым компаниям", - заявил финансовый директор по странам Европы, Ближнего Востока и Африки трейдинговой компании Trafigura Кристоф Салмон. "Чем больше скачут цены на нефть, тем больше продажа нефтепродукции".

Большинство компаний-поставщиков нефти с целью достижения успехов в приобретении основных активов скупают нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторождения, амбары и порты. Компания Gunvor имеет два нефтеперерабатывающих завода в Европе, Vitol и Carlyle совместно владеют акциями двух заводов.

Падение цен на нефть также способствует увеличению капиталооборота трейдеров, потому что из-за того, что нефть стоит 60, а не 100 долларов, затраты на покупку нефтяного танкера снижаются. Низкие проценты способствуют увеличению капиталооборота компаний, торгующих нефтью.

Кроме того, по предположению банковских экспертов, это может привести к досрочному возвращению долгов, возникших из продажи, в то же время увеличению кредитов, связанных с нефтяной торговлей. Потому что из-за падения цен на нефть производители будут искать другие финансовые источники. Компании, торгующие нефтью, заинтересованы в досрочной оплате долгов, возникших из продажи, потому что эти финансовые средства являются источником гарантии для ежемесячных поставок в течение нескольких лет. Однако в то же время, даже если нынешние рыночные условия лучше по сравнению с предыдущими годами, слабо верится в то, что доходность крупных нефтяных компаний в 2015 году достигнет рекордной отметки 2008-2009 годов.

"Все хорошо, но не очень. Конкуренция высока", - заявил глава другого нефтяного торгового дома, расположенного в Женеве.

К.Салмон считает, что чем шире возможности, тем выше риски. Если существует сильная система управления рисками и их контроля, значит условия рынка хорошие.

С другой стороны, разговоры о хранении на рынке нефтяных резервов слишком преувеличены. Контанго сырой нефти марки Brent и WTI не очень высокое, поэтому нет большой необходимости в нефтяных резервах.

"Хотя из-за колебаний цен на нефть и нефтепродукцию возникла возможность в течение двух недель для хранения резервов на мировых рынках, на сегодняшний день в этом нет серьезной необходимости. В стоимости нефтепродукции не возникло контанго", - заявил глава трейдинговой компании Vitol Ян Тейлор.

По словам Д.Джегги, сложно давать прогнозы в связи с 2015 годом. Как и в прошлом году, торговые рынки за короткий срок могут столкнуться с неожиданными сюрпризами. Так, не существует достоверного прогнозирования по компаниям, торгующим нефтью: "Завершение торговых операций так же важно, как и начало этапа операций по продаже и зависит от течения событий, сложно предугадать ход событий в текущем году".