Эксперт: Закрытие Ираном Ормузского пролива равносильно выстрелу себе в ногу

© Facebook

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "Закрытие Ираном Ормузского пролива нанесет ущерб основным региональным конкурентам страны - Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), но не верится, что Иран готов пойти на этот шаг".

Об этом сообщил Report аргентинский эксперт по Ближнему Востоку Пауло Ботта.

Напомним, что официальный Тегеран заявил о возможности закрытия Ормузского пролива на последнем заседании ОПЕК в прошлом месяце в Вене (Австрия).

"Хотя Иран представляет собой региональную силу с точки зрения геополитики, населения и нефтегазовых ресурсов, у страны нет больших возможностей в плане военных технологий. Однако для закрытия Ормузского пролива или угроз в связи с этим новейших технологий не требуется. Такая же угроза была также озвучена во время ирано-иракской войны. Однако, если это произойдет, результаты могут быть трагическими не только для глобальных рынков, но в основном для региональных игроков", - сказал эксперт.

П.Ботта добавил, что Иран экспортирует нефть в основном по Ормузскому проливу, а его закрытие одновременно будет означать прекращение доступа к финансово-экономическим ресурсам страны: "Вот почему такой шаг невозможен для Ирана, который выказывает конструктивную позицию в урегулировании вопроса по ядерной программе. Закрытие Ормузского пролива нанесет ущерб основным импортерам нефти из этого региона – Индии и Китаю, что как минимум ослабит поддержку Китаем ядерной программы Ирана".

По словам эксперта, угрозы Ирана еще больше укрепят мнение о том, что Иран опасен для мирового сообщества: "Одними из основных показателей внешней политики Ирана являются прагматизм и рационализм. Помимо предназначенной для внутренней аудитории риторики, иранские политики всегда проявляли готовность достичь согласия. Исходя из этого, могу сказать, что закрытие Ираном Ормузского пролива будет равносильно выстрелу себе в ногу".