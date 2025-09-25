Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    EU4Energy: Южный Кавказ станет центром транзита зеленой энергии

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:10
    Южный Кавказ в ближайшем будущем превратится в ключевой транзитный центр для передачи зеленой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил Пярвиз Гарибзаде, эксперт программы EU4Energy Международного энергетического агентства по Азербайджану, на "Неделе зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, для развития сектора возобновляемой энергетики критически важны связи с соседними странами и региональная интеграция. "У Азербайджана сложились хорошие отношения с Россией, Ираном, а также с Грузией в этой сфере. После подписания мирного соглашения с Арменией будет установлено эффективное трансграничное сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа. В будущем 'зеленый водород', который будет производиться в Азербайджане, может транспортироваться в Европу через Турцию", - сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что Азербайджан способен выполнять транзитную роль в вопросе транспортировки возобновляемой энергии для стран Центральной Азии: "У нас существуют прочные отношения с этими странами. Я полагаю, что в будущем Южный Кавказ станет транзитным центром для передачи зеленой энергии".

    Азербайджан Южный Кавказ транзит Центральная Азия Неделя зеленой энергии - 2025
    Pərviz Qəribzadə: "Cənubi Qafqaz "yaşıl enerji" mənbələrinin nəqlində tranzit mərkəz olacaq"
    Parviz Garibzada: South Caucasus to become transit hub for green energy supply

