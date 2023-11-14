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Эксперт: Узбекистан сможет диверсифицировать свой экспорт поставками урана во Францию

Эксперт: Узбекистан сможет диверсифицировать свой экспорт поставками урана во Францию Расширение поставок урана из Узбекистана во Францию позволит стране в значительной степени диверсифицировать экспортные рынки, где сегодня превалируют США.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 09:57
Эксперт: Узбекистан сможет диверсифицировать свой экспорт поставками урана во Францию

Расширение поставок урана из Узбекистана во Францию позволит стране в значительной степени диверсифицировать свои экспортные рынки.

Об этом Report заявил экономист, независимый исследователь Улугбек Камалетдинов.

Эксперт напомнил, что с конца 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана, созданное совместно с лидером атомной промышленности Франции Orano.

"Разведка проводится и на перспективных площадках урана "песчаникового" типа - Северный и Южный Дженгельды, к 2024 году ожидается получение первой продукции здесь. Далее ожидается проработка стратегии и концепции по формированию добавленной стоимости", - сказал он.

У.Камалетдинов отметил, что Узбекистан постепенно заполняет свою рыночную нишу на европейском урановом рынке.

"В 2022 году Узбекистан увеличил экспорт урана в Евросоюз в 2,71 раза до 441 тонн. Это показывает, что такие поставки уже достаточно отработаны технически", - считает экономист.

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