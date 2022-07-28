Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК

С переходом войны в Украине на 6-ой месяц, Европа все больше рассматривает Азербайджан, как надежного партнера в вопросах энергобезопасности.

С затянувшейся войной в Украине, которая продолжается уже 6 месяц, для Европы все очевиднее роль Азербайджана, как надежного партнера в вопросах энергобезопасности.

Как передает Report, санкции, введенные западом в отношении РФ из-за войны в Украине, предусматривают постепенный отказ от российского газа. В связи с этим Запад непрерывно задается вопросом о своей энергобезопасности и пытается найти альтернативные пути поставок газа. Один из них - Азербайджан.

Азербайджан, который уже экспортирует свой газ в Италию через Южный газовый коридор (ЮГК), многократно говорил об увеличении поставок по данному маршруту.

"У Азербайджана есть потенциал для увеличения объемов экспорта газа. Страна ведет активный диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Мы ожидаем удвоения поставок газа по "Южному газовому коридору» очень скоро", - отмечал ранее министр энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Через месяц был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики с Европейским Союзом.

"Подписанный сегодня меморандум еще больше укрепит наше сотрудничество. Я хотела бы выделить три пункта из этого документа. Во-первых, мы планируем увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Согласно этому меморандуму, мы привержены расширению ЮГК. Это очень важный маршрут поставок для ЕС. Мы намерены расширить его мощность до 20 млрд куб. м в год в ближайшие несколько лет. Второй важный момент — это вопрос возобновляемых источников энергии. Азербайджан обладает огромным потенциалом в ВИЭ. И, наконец, наше сотрудничество в сфере газа должно согласовываться с нашими обязанностями по сохранению окружающей среды", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Баку во время подписания документа.

Комментируя это, старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза отметил, что уже на протяжении многих месяцев было ясно, что ключевые лидеры ЕС хотели бы расширить ЮГК.

"Для этого ЕС и компании Евросоюза должны инвестировать в инфраструктуру природного газа, причем не только в Трансадриатический трубопровод, являющийся европейским сегментом ЮГК, но также в расширение Южно-Кавказского газопровода (SCP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов", - заявил Брайза.

До подписания меморандума с Азербайджаном, ЕС в целом довольно сдержанно относился к инвестициям в газопроводную инфраструктуру, так как даже использование природного газа приводит к парниковым выбросам (СО2). Однако теперь есть понимание того, что природный газ еще будет востребован в течение следующих нескольких десятилетий, как топливо переходного периода.

Другими словами, Евросоюз хочет сократить потребление природного газа, но сейчас они осознали необходимость инвестиций в расширение ЮГК, отметил Брайза.

О нужде в азербайджанском газе также говорил в своем недавнем заявлении премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, который сказал, что Азербайджан готов поставлять в Болгарию 0,5 - 1 млрд кубометров природного газа в год в дополнение к уже согласованному объему поставок в 1 млрд кубометров. "Однако нам все еще нужно найти способ доставить этот газ в Болгарию", — сказал Петков болгарским СМИ после возвращения из Баку, где он встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сказал Брайза, "возможность импортировать 1 млрд куб. м из Азербайджана очень привлекательна, так как это не просто защитит ее от нехватки импорта российского газа, но также поможет частному сектору страны расти, что необходимо для более эффективной экономики".

Брайза отметил, что строительство трубопроводов не займет много времени, однако потребуется больше времени, для нахождения дополнительных источников газа на экспорт. "Азербайджан не будет иметь значительных новых объемов для экспорта, возможно, до 2027-2028 годов", - отметил он, добавив, что потребуется время на обнаружение и ввод в строй новых мощностей добычи этого топлива.

Стоит также отметить, что еще одним шагом, демонстрирующим непростую ситуацию для Евросоюза является достигнутое на днях согласование политического решения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой с целью "сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России, которая постоянно использует энергоснабжения как оружие".

Таким образом, азербайджанский газ с ростом капвложений в газодобычу и транспортировку может стать еще более значимым в обеспечении энергобезопасности ЕС.

Аналитическая группа Report