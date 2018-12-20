Эксперт: Цены на нефть снижаются из-за действий Саудовской Аравии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть вновь начали падать после восстановления днем ранее.

Как сообщает Report, февральские фьючерсы нефти марки Brent, по информации на 13:25 по бакинскому времени, понизились на 3,86%, до 55,03 долларов/баррель.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской бирже понизилась на 4,32%, до 46,09 доллара за баррель.

В среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% в предыдущий день торгов.

"Это резкое снижение цен на нефть связано с тем, что экспорт сырой нефти Саудовской Аравией бьет рекорды по добыче нефти. Соединенные Штаты оказывают давление на Саудовскую Аравию, чтобы она увеличила экспорт нефти и цены оставались низкими, что благоприятно для политики Дональда Трампа. Хотя страны ОПЕК согласились сократить добычу в конце года, саудовская нефть оказала огромное влияние на поддержание низких цен, поставляя избыточное количество сырой нефти на международной рынок", -сказал Report аналитик из Пакистана Малик Айюб Сумбал.