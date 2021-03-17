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Эксперт: Будущее Армении зависит от Азербайджана

Эксперт: Будущее Армении зависит от Азербайджана 16 марта ООО "Газпром экспорт" и SOCAR подписали краткосрочное соглашение о временном осуществлении поставок природного газа из России в Армению через Азербайджан
Энергетика
17 марта 2021 г. 14:45
Эксперт: Будущее Армении зависит от Азербайджана

Армения сможет воспользоваться инфраструктурой Азербайджана, если будет придерживаться пунктов заявления, подписанного 9 ноября прошлого года с Азербайджаном и Россией.

Об этом заявил Report директор Российской экономической школы Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), доцент Мансур Бархударов, комментируя временное осуществление поставок природного газа из России в Армению через Азербайджан в связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе "Северный Кавказ - Южный Кавказ" (по этому трубопроводу транспортировался газ из России в Армению через Грузию).

"Нынешние экономические возможности Армении не позволят ей в одиночку строить какие-либо коммуникации. Этот фактор ставит ее в зависимость от Азербайджана. Сегодняшний экономический потенциал страны не позволяет этого. Поэтому у Армении нет никакой альтернативы, кроме как придерживаться положений трехстороннего заявления, отказаться от реваншистских намерений и занять конструктивную позицию. В противном случае наш сосед, наряду с политическим, столкнется с перспективой глубокого экономического кризиса".

"Для Армении, которая сегодня фактически загнала себя в тупик, такой шаг со стороны Азербайджана жизненно важен".

Мансур Бархударов

Директор Российской экономической школы UNEC

По словам эксперта, Азербайджан обладает очень мощной и эффективной энергетической инфраструктурой: "Наша страна доказала приверженность заявлению 9 ноября. Это также месседж другой стороне. То есть, как только Армения проявит конструктивный подход, Азербайджаном будет обеспечено открытие коммуникаций. Для Армении, которая сегодня фактически загнала себя в тупик, такой шаг со стороны Азербайджана жизненно важен. Потому что восстановление инфраструктуры может сыграть важную роль в том, чтобы стать участником новых региональных проектов, повысив ее привлекательность для иностранных инвестиций".

Напомним, что 16 марта между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано краткосрочное соглашение о временном осуществлении поставок природного газа из России в Армению через Азербайджан. Причина - проведение ремонтных работ на трубопроводе. После завершения ремонтных работ транспортировка газа снова будет осуществляться через Грузию.

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Версия на английском языке Expert: Armenia's future depends on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistanın gələcəyi Azərbaycandan asılıdır”

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