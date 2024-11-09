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EKI Energy Services Limited зарегистрировала первый проект добровольного углеродного рынка в Азербайджане

EKI Energy Services Limited зарегистрировала первый проект добровольного углеродного рынка в Азербайджане Компания EKI Energy Services Limited (EKI) зарегистрировала первый в Азербайджане проект добровольного углеродного рынка на основе солнечной энергии.
Энергетика
9 ноября 2024 г. 10:49
EKI Energy Services Limited зарегистрировала первый проект добровольного углеродного рынка в Азербайджане

Компания EKI Energy Services Limited (EKI) зарегистрировала первый в Азербайджане проект добровольного углеродного рынка на основе солнечной энергии.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на компанию.

"Проект, известный как Project Area 60, является дебютом Азербайджана на добровольном углеродном рынке. Это также первый в истории страны масштабный солнечный проект. Речь идет о Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт (переменного тока), деятельность которой рассчитана на сокращение порядка 274,074 тыс. тонн в год углеродных выбросов. Период действия проекта - с 1 января 2024 года по 1 января 2029 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект, зарегистрированный в соответствии с "Золотым стандартом глобальных целей", также способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), включая обеспечение чистой энергии, экономический рост и борьбу с изменением климата.

Этот проект поддерживает ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 8 (Достойный труд и экономический рост) и ЦУР 13 (Борьба с изменением климата).

"Регистрация Project Area 60 открывает возможности для дальнейших шагов в области борьбы с изменением климата и международного сотрудничества, стимулируя глобальные климатические цели в преддверии COP29. Эта инициатива демонстрирует конкретные шаги для достижения целей Парижского соглашения", - заявил председатель и управляющий директор EKI Energy Services Маниш Дабкара.

EKI Energy Services Ltd. — ведущий разработчик и поставщик углеродных кредитов, работающий по всему миру. Компания предлагает решения для борьбы с изменением климата и компенсации выбросов углерода на основе таких стандартов, как CDM, VCS, Gold Standard, GCC, IREC, TIGR и других. EKI представлена в более чем 16 странах и обслуживает свыше 3500 клиентов в более чем 40 странах, поставив более 200 млн углеродных компенсаций.

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