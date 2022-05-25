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ЕК обсуждает строительство газопровода между Испанией и Италией

ЕК обсуждает строительство газопровода между Испанией и Италией Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность строительства морского газопровода, стоимостью до 3 млрд евро, соединяющего Пиренейский полуостров с Италией, на фоне энергетического кризиса.
Энергетика
25 мая 2022 г. 13:09
ЕК обсуждает строительство газопровода между Испанией и Италией

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность строительства морского газопровода, стоимостью до 3 млрд евро, соединяющего Пиренейский полуостров с Италией, на фоне энергетического кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета El Pais.

Ранее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что план REPowerEU, направленный на скорейший отказ от российских энергоресурсов, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.

В настоящий момент у Испании насчитывается шесть действующих заводов по регазификации, что является самой большой цифрой на континенте. При этом страна плохо связана с остальной частью ЕС, отметили в газете.

"В разгар энергетического кризиса… ЕК впервые напрямую заговорила о возможности сделать ставку на газопровод, соединяющий Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря", — пишет El Pais.

По данным газеты, трубопровод протяженностью 700 километров фигурирует на одной из карт в плане REPowerEU. Строительство газопровода займет от одного до двух лет и потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 млрд евро.

El Pais также подчеркнула, что сотрудничество между Испанией и Италией "набирает силу". В мае испанский оператор ГТС Enagas и итальянский газотранспортный оператор Snam подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности реализации проекта.

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