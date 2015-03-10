EIA повысило прогноз-2015 по цене на нефть Brent до 59,5 за долларов/баррель

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по стоимости нефти марки Brent на 2015 год до 59,5 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 57,56 доллара, говорится в мартовском прогнозе ведомства.

В 2016 году стоимость североморской смеси Brent достигнет 75 долларов за баррель, ожидает EIA.

При этом ведомство ухудшило прогноз на 2015 год по стоимости нефти WTI до 52,15 доллара за баррель с 55,02 доллара за баррель. В следующем году цена на WTI ожидается на уровне 70 долларов за баррель.

Согласно данным управления, добыча нефти в США по итогам февраля достигла 9,4 млн. баррелей в день - максимума с 1973 года. EIA прогнозирует, что добыча нефти зафиксируется на отметке в 9,35 млн. баррелей в день в 2015 году, а в 2016 году вырастет до 9,49 млн. баррелей в день.

По итогам февраля средняя цена нефти марки Brent составила 58 долларов за баррель, что на 10 долларов, или на 20,8%, выше среднего показателя за январь. EIA связывает рост цен с падением числа буровых установок в США, сокращением капитальных затрат крупных нефтяных компаний, а также с показателями экспорта нефти из Ирака, оказавшимися ниже прогнозов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.