Джедович: Баку и Белград готовят к подписанию документ по строительству газовой станции в Сербии

Сербия рассчитывает на подписание в ближайшее время меморандума о сотрудничестве с Азербайджаном по строительству вблизи сербского города Ниш газовой электростанции.

Сербия рассчитывает на подписание в ближайшее время меморандума о сотрудничестве с Азербайджаном по строительству газовой электростанции вблизи сербского города Ниш.

Как передает Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович на встрече в Белграде с заместителем министра экономики Азербайджана Анаром Ахундовым и делегацией Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

“Джедович Ханданович заявила, что строительство газовой электростанции вблизи Ниша имеет стратегическое значение для Сербии, выразив надежду, что меморандум с азербайджанской стороной о сотрудничестве по этому проекту будет подписан в ближайшее время”, - говорится в сообщении пресс-службы министерства горнодобывающей промышленности и энергетики (МГПЭ) Сербии.

Министр подчеркнула, что проект важен с точки зрения обеспечения Сербии электроэнергией и повышения надежности поставок, и позволит двум странам усилить стратегическое партнерство в сфере газоснабжения, начатое в 2023 году.

Она заявила, что строительство этой электростанции является одним из приоритетных проектов в новой "Стратегии развития энергетики и интегрированном национальном энергетическом и климатическом плане" Сербии и обсуждалось в ходе встреч президентов двух стран.

Джедович Ханданович подчеркнула, что следующие шаги по реализации совместного проекта будут определены посредством диалога между МГПЭ и энергетическими компаниями ЕПС, Srbijagas и SOCAR.

На встрече также присутствовали генеральный директор ЕПС Душан Живкович и генеральный директор Srbijagas Душан Баятович.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее указал на важность переговорного процесса между Баку и Белградом по сотрудничеству в энергетической сфере и строительству газовой электростанции.