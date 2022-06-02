Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа

Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа.

Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр нефти Ирана Джавад Овджи сказал в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, это реализуется на основе трехстороннего договора, подписанного между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.

Дж.Овджи отметил, что Иран намерен увеличить поставки газа в Турцию: "В настоящее время Иран ежедневно поставляет в Турцию 30 млн кубометров природного газа. В то же время наша страна ежедневно поставляет около 60 млн кубометров газа в Ирак".

Министр отметил, что санкции против Ирана оказались неэффективными: "Несмотря на них, Иран смог развить собственную нефтегазовую инфраструктуру. Сегодня Иран транспортирует газ по трубопроводам во все соседние страны. Мы в состоянии удовлетворить все потребности наших соседей в газе, у нас имеется вся инфраструктура для этого. В целом, мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми странами".

Министр подчеркнул, что суточный объем добычи природного газа в Иране достиг 2 млрд кубометров, а по добыче нефти этот показатель составляет 4 млн баррелей: "В будущем планируется добыча 1,4 млрд кубометров газа и 6 млн баррелей сырой нефти в сутки".

Отметим, что с 3 января 2022 года в рамках газового обмена Туркменистана, Ирана и Азербайджана начались поставки 4,5 млн кубометров газа в сутки. Иран получает туркменский газ на востоке страны и поставляет его в Азербайджан на северо-востоке Ирана.

Соглашение об обмене газом между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было подписано 28 ноября 2021 года в Ашхабаде.