Дюзйол: Дефицит газа и скачки цен на рынке еще раз доказали важность ЮГК и TANAP

Турция испытала серьезный дефицит природного газа в этом году. Аналогичные сложности имели место и в Европе, особенно с учетом суровой зимы и восстановлении экономик стран по мере улучшения ситуации с пандемией COVID 19. Это еще раз продемонстрировало зна

Турция испытала серьезный дефицит природного газа в этом году. Аналогичные сложности имели место и в Европе, особенно с учетом суровой зимы и восстановления экономик стран по мере улучшения ситуации с пандемией COVID-19. Это еще раз продемонстрировало значимость Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщает Report, об этом на онлайн-конференции заявил глава газопроводного проекта TANAP Салтук Дюзйол.

“TANAP - важный и наиболее выгодный источник поставок природного газа в Турцию. Суровая зима и восстановление экономик после смягчения воздействия пандемии в Турции и Европе оказали серьезное влияние на поставки энергоносителей", - отметил он.

По его словам, цены на газ резко росли, подскакивая до 2000 тысяч долларов США за 1000 кубометров. Поставки газа в Турцию и Европу по TANAP имели очень важное значение в этот период.

Дюзйол также отметил, что все эти события привели к пониманию, что перейти просто к безкарбоновой экономике без переходного механизма не получится. И в качестве такого переходного продукта лучше всего подходит природный газ.

"Это очень хорошая новость для нас", - подчеркнул Дюзйол, добавив, что Южный газовый коридор еще долго будет играть важную роль в энергообеспечении рынков.

Глава TANAP также заявил, что возможность совместной транспортировки по газопроводу водорода также изучается. Такие исследования были проведены с европейскими партнерами и SOCAR.

Однако, прежде всего должно быть согласовано между продавцами и покупателями энергоносителей, транспортируемых по газопроводу. По словам Дюзйола, это связано с тем, что изменится композиционная составляющая продукта, получаемого покупателями – это будет смесь газа с водородом. Технически это возможно, но коммерчески требует согласования.

Участвовавший в онлайн-конференции пресс-секретарь SOCAR Ибрагим Ахмедов добавил, что в вопрос изучается компанией-оператором европейского участка ЮГК -Трансадриатического трубопровода (TAP).

Однако, пока об окончательном решении говорить рано.