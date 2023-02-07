Два вида нефтепродуктов из российской нефти исключили из-под потолка цен ЕС

Два вида нефтепродуктов из российской нефти были исключены Евросоюзом (ЕС) из-под действия потолка цен на нефть.

Два вида нефтепродуктов из российской нефти были исключены Евросоюзом (ЕС) из-под действия потолка цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обновлений в пояснения Еврокомиссии.

"Если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, <...>, то российский нефтепродукт больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется", - говорится в тексте.

Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в размере 45 долларов за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой - в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).