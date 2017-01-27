Долги пяти ведущих мировых нефтекомпаний выросли вдвое

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Совокупный чистый долг Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP и Total с момента обвала цен на нефть в 2014 году вырос более чем в два раза - до 220 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на НефтеРынок, по мнению аналитиков инвестиционного банка Jefferies International, показатель вскоре может начать снижаться. Так, средняя стоимость нефти в 50 долларов за баррель позволит компаниям сбалансировать бюджеты и начать выплачивать дивиденды, не прибегая к дополнительному кредитованию. Задолженность может начать сокращаться впервые за последние пять лет.

До обвала в 2014 году, когда средняя стоимость барреля составляла 100 долларов, денежный поток от операционной деятельности пяти компаний составлял 180 млрд долларов в год. Однако в 2016 году показатель сократился более чем вдвое - до 83 млрд долларов. Сокращение издержек и подорожание нефти может увеличить эту цифру до 142 млрд в 2017 году и до 176 млрд в 2018 году, прогнозирует Jefferies. Эти меры позволят компаниям нарастить операционный денежный поток.