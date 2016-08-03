Доказанные запасы нефти SOCAR выросли в 2015 году

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Объем доказанных запасов нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по сравнению с 2014 годом выросли на 3,2% и составили к концу 2015 года 74,336 млн. тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании "Об устойчивом развитии".

За отчетный период доказанные запасы газа компании по сравнению с предыдущим годом выросли на 0,08% и составили 55,002 млрд. кубометров.

Согласно отчету, в прошлом году компания SOCAR добыла 8 160,6 млн. тонн нефти. Из них 6 777,8 тыс. тонн приходится на долю Производственного объединения "Азнефть", 1 382,8 тыс. тонн - на долю месторождений, пайщиком которых является компания. В течение года на суше и в море было сдано в эксплуатацию 80 скважин.

За прошлый год SOCAR добыла 6 871,5 млн. кубометров природного газа. В течение года было транспортировано 10 288,4 млн. кубометров природного газа, из них 8 869,6 млн. кубометров было направлено на удовлетворение спроса внутреннего рынка, 1 418,8 млн. кубометров - транспортировано на внешний рынок.