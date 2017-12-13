Доходы Азербайджана от продажи газа увеличились на 25%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-ноябре Азербайджан экспортировал 6,894 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1,156 доллара.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 11,5%, стоимость – на 25%.

Экспорт природного газа составил 9,25% от общих объемов экспорта за 11 месяцев года.