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    Доходы Азербайджана от экспорта нефтепродуктов увеличились в 2,3 раза

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    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года Азербайджан экспортировал 217 283 тонны нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 107,007 млн долларов, что в 2,3 раза превышает соответствующий показатель прошлого года.

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 4,84%.

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