Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" приостановлена на 5 дней

В рамках ежегодной программы на месторождении "Шахдениз" с сегодняшнего дня начались плановые профилактические работы на платформе "Шахдениз Альфа" и установке "Шахдениз 1" в Сангачальском терминале

В рамках ежегодной программы на месторождении "Шахдениз" с сегодняшнего дня начались плановые профилактические работы на платформе "Шахдениз Альфа" и установке "Шахдениз 1" в Сангачальском терминале.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором проекта разработки месторождения "Шахдениз".

"Программа является частью плановых операций. Работы по программе включены в годовую рабочую программу и бюджет на 2020 год. Временная остановка платформы также включена в план добычи на этот год”, - говорится в информации.