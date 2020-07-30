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Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" приостановлена на 5 дней

Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" приостановлена на 5 дней В рамках ежегодной программы на месторождении "Шахдениз" с сегодняшнего дня начались плановые профилактические работы на платформе "Шахдениз Альфа" и установке "Шахдениз 1" в Сангачальском терминале
Энергетика
30 июля 2020 г. 17:30
Добыча с платформы Шахдениз Альфа приостановлена на 5 дней

В рамках ежегодной программы на месторождении "Шахдениз" с сегодняшнего дня начались плановые профилактические работы на платформе "Шахдениз Альфа" и установке "Шахдениз 1" в Сангачальском терминале.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором проекта разработки месторождения "Шахдениз".

"Программа является частью плановых операций. Работы по программе включены в годовую рабочую программу и бюджет на 2020 год. Временная остановка платформы также включена в план добычи на этот год”, - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz  Alfa” platformasından hasilat 5 gün müddətinə dayandırılıb

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