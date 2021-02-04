Добыча с АЧГ сократилась более чем на 9%

В течение отчетного периода на АЧГ пробурено 11 нефтяных и 2 водные скважины

В 2020 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 175 млн баррелей (23,6 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan, объем среднесуточной добычи составил 477 тыс. баррелей.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 34 900 баррелей, "Центральный Азери" - 113 200, "Западный Азери" - 118 900, "Восточный Азери" – 64 200, "Глубоководный Гюнешли" – 95 400 и "Западный Чираг" – 50 400 баррелей.

В годовом сравнении добыча с АЧГ сократилась на 9,23%.

На конец года на АЧГ в целом эксплуатировались 127 нефтяных, 45 водных инжекторных, 8 газовых инжекторных скважин.

В течение отчетного периода на АЧГ пробурено 11 нефтяных и 2 водные скважины.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.