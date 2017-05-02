Добыча нефти в Ливии достигла 28-месячного максимума

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Ливии выросла максимально с декабря 2014 года, преодолев отметку в 760 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

По словам председателя NOC Мустафы Саналлы, компания планирует и дальше увеличивать производство сырья. Ранее Саналла поставил целью вывести добычу нефти в Ливии на уровень 1,1 млн баррелей в сутки к августу. Хотя в NOC не назвали причину недавнего подъема добычи нефти, трейдеры в основном связывают его с восстановлением производства на месторождении Шарара.

Добыча на участке, производственная мощность которого составляет около 330 тыс. баррелей в сутки, за последние два месяца прерывалась дважды, в результате чего производство нефти в Ливии опустилось ниже отметки в 500 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти также возобновилась на месторождении Эль-Филь, мощность которого составляет 80 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что Ливия не участвует в соглашении об ограничении нефтедобычи. Эта страна пытается довести объемы добычи до 1,6 млн баррелей в сутки - уровня 2011 года.