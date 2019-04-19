Добыча на одной платформе АЧГ временно приостановлена

Добыча с платформы "Центральный Азери" блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия приостановлена 15 апреля в соответствии с годовым планом.

Об этом сообщила Report менеджер по внешним связям BP-Azerbaijan (оператор блока) Тамам Баятлы.

По ее словам, работа платформы приостановлена на 15 дней: "На платформе будут проводиться плановые профилактические работы, инспекция и проектные работы, направленные на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы. Такие программы являются частью нормальных операций и проводятся регулярно", - сообщили в компании.

Она также сообщила, что 15 октября этого года из-за профилактических работ добыча с платформы "Западный Чираг" также будет приостановлена.