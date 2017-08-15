Добыча на месторождении "Шахдениз" приостановлена на 14 дней

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В рамках годовой рабочей программы на платформе "Шахдениз Этап-1" (Alfa), установках "Шахдениз" Сангачальского терминала и в системе Южно-кавказского трубопроводу (ЮКТ) на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" проводятся запланированные профилактические работы.

Об этом сообщили Report в компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором месторождения.

Согласно плану, добыча на платформе "Шахдениз Этап-1" приостановлена с 14 августа, процесс продлится примерно 14 дней.

Такие программы являются частью нормальных операций и проводятся регулярно. Подготовка программы началась в 2016 году, и работы по ней включены в годовую рабочую программу и бюджет 2017 года. Временная приостановка платформы также включена в план добычи этого года.

Добыча со всех платформ блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - "Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Чираг", "Глубоководный Гюнешли" и "Западный Чираг", работы по проектам Сангачальский терминал АЧГ и Первичная нефть (Баку-Супса), экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса будут продолжены в нормальном режиме.