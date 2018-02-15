Добыча и запасы нефти в США продолжают расти

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ / На неделе 3-9 февраля добыча нефти в США вновь достигла рекордного значения. Запасы нефти также показали рост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю ежесуточная добыча нефти увеличилась на 20 тыс. баррелей или 0,2% и достигла 10,271 млн баррелей.

Нефтяные запасы США в отчетном периоде увеличились на 1,841 млн баррелей или 0,44%, до 422,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 3,1 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 1,895 млн баррелей.

Запасы бензина в стране увеличились на 3,599 млн баррелей или 1,47%, составив 249,1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 3,414 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что эти новости спровоцировали падение цены нефти марки Brent до 62 долларов/баррель. Однако аналитики прогнозируют сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне на фоне ускорения темпов мирового экономического роста. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.