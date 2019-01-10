Добыча газа в России достигла рекордного уровня

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Добыча газа в России в 2018 году выросла примерно на 5% - до рекордных 725 миллиардов кубометров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр энергетики этой страны Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче – 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году", - сказал министр.

Новак также сообщил, что добыча нефти в России в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году - до 556 миллионов тонн.