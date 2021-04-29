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Добыча газа с "Шахдениз" возросла на 8,5%

Добыча газа с "Шахдениз" возросла на 8,5% В течение года продолжались поставки газа с месторождения "Шахдениз" на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании BTC для многочисленных объектов.
Энергетика
29 апреля 2021 г. 17:51
Добыча газа с Шахдениз возросла на 8,5%

В течение года продолжались поставки газа с месторождения "Шахдениз" на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании BTC для многочисленных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

За 3 месяца с платформ "Шахдениз Браво" и "Шахдениз Альфа" добыто 5,1 млрд стандартных кубометров газа и 1 млн тонн (7,8 млн баррелей) конденсата.

За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 8,5%, конденсата - на 1,3%.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 58 млн стандартных кубометров в сутки или примерно 21 стандартных млрд кубометров в год.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на английском языке Shah Deniz gas production up over 8%
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz” yatağından qaz hasilatı 8%-dən çox artıb

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