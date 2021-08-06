Добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 6%

В первой половине этого года с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво", расположенных на месторождении "Шахдениз", было добыто 10 млрд стандартных кубометров газа и около 1,9 млн тонн (15,1 млн баррелей) конденсата.

В первой половине этого года с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво", расположенных на месторождении "Шахдениз", было добыто 10 млрд стандартных кубометров газа и около 1,9 млн тонн (15,1 млн баррелей) конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 6%, добыча конденсата не изменилась.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 70 млн стандартных кубометров в сутки (25 млрд кубометров в год). Рост в годовом сравнении составил 25%.