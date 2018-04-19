Для запуска TANAP на максимальную проектную мощность необходимо построить еще 5 компрессорных станций

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Дополнительно 5 компрессорных станций необходимо построить для доведения проектной мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 31 млрд кубометров в год.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол в Эскишехире.

"TANAP спроектирован с расчетом на ежегодную пропускную способность в 31 млрд кубометров. Текущие инвестиции рассчитаны для транспортировки 16 млрд кубометров газа в год. В настоящее время строятся две компрессорные станции, которых достаточно дня пропускной способности в 16 млрд кубометров. Однако для доведения проектной мощности до 31 млрд кубометров необходимо построить еще 5 компрессорных станций, т.е. в общей сложности 7 станций", - сказал он.

По словам гендиректора, местоположение новых компрессорных станций также установлено: "Однако для начала строительных работ следует принять инвестиционное решение, а объем добычи должен быть соответствующим. В этом случае компрессорные станции можно построить за 2-2,5 года".

С.Дюзйол напомнил, что для строительства двух компрессорных и 4 измерительных станций с Tekfen Holding заключен договор на 457 млн долларов. Две компрессорные установки куплены за 80 млн долларов.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. По Фазе-0 завершено 98,3% работ, уже летом коммерческий газ поступит в газораспределительную сеть BOTAŞ. Отсюда газ будет подаваться в Турцию. С июня 2018-го по июнь 2019 года в Турцию планируется транспортировать 2 млрд кубометров газа. В конце июня 2021 года эти объемы будут доведены до 6 млрд.

Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. По участку выполнено 80,7% работ. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года. На сегодняшний день выполнено в общей сложности 93,5% работ по TANAP.

В проекте TANAP 51% принадлежит ЗАО "Южный газовый коридор", 7% - SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30% - BOTAŞ, 12% - BP. SOCAR Turkey Energy вошел в состав акционеров TANAP в конце марта этого года. Компания купила долю у ЗАО "Южный газовый коридор". В ЗАО 51% акций владеет государство в лице министерства экономики, 49% - SOCAR.