Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора

Изменение политики британской компании BP и смена приоритетов привела к ее отказу от планов по поисково-разведочным проектам в Узбекистане, идет поиск нового инвестора.

Изменение политики британской компании BP и смена приоритетов привела к ее отказу от планов по поисково-разведочным проектам в Узбекистане, идет поиск нового инвестора.

Об этом в интервью Report заявил Бехзот Нарматов, глава «Узтрансгаз», до недавнего времени занимавший должность заместителя министра энергетики Узбекистана.

Другой партнер по проекту - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), не изменила своего отношения к проекту. Прежде всего потому, что научно-исследовательская работа по нему была проделана в основном специалистами компании при поддержке BP, отметил Нарматов.

Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между BP, SOCAR и «Узбекнефтегазом» по оценке потенциала Устюртского региона был подписан в 2018 году. В мае 2019 года было подписано соглашение об оценке разведочного потенциала на трех блоках региона, давшее старт совместному изучению.

«Проект продвигался очень хорошо до того момента, когда крупные международные энергетические компании поменяли стратегию и пошли по пути декарбонизации - по «зеленому» пути. Это стало причиной отказа от инвестиций в новые разведочные проекты по традиционным ископаемым», - отметил Нарматов.

По его словам, это произошло в то время, когда стороны уже выходили на подписание соглашения о разделе продукции и геологоразведке, в котором основным инвестором должна была выступить BP.

«Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения других компаний к данному проекту. Это большой проект, нефтяное месторождение, глубокое, наукоемкое и ресурсоемкое. Проект все еще «жив», но в режиме ожидания», - заявил Нарматов, добавив, что речь идет о приблизительной оценке извлекаемых запасов в 500 млн баррелей нефти.

В настоящее время параллельно идут переговоры с несколькими компаниями, затем до подписания каких-либо документов это должно быть согласовано с SOCAR как с действующим партнером.

Объектом интереса в проекте являются три инвестиционных блока на северо-западе Узбекистана – в Аральском море, Самско-Косбулакский и Байтерекский.