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Директор МАГАТЭ: Азербайджан рассматривает возможность добавления ядерной энергии в список энергорешений

Директор МАГАТЭ: Азербайджан рассматривает возможность добавления ядерной энергии в список энергорешений Азербайджан рассматривает возможность добавления ядерной энергии в список энергетических решений для своего будущего.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 17:40
Директор МАГАТЭ: Азербайджан рассматривает возможность добавления ядерной энергии в список энергорешений

Азербайджан рассматривает возможность добавления ядерной энергии в список энергетических решений для своего будущего.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на мероприятии на тему "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая атомную энергию" в рамках COP29.

Он отметил, что целью международной организации является обеспечение безопасного перехода к атомной энергетике стремящихся к этому стран, что также требует финансирования.

"Интерес к атомной энергетике растет во всем мире. В некоторых странах создаются новые проекты, и в рамках СОР проведен ряд встреч по вопросам "новой ядерной энергии", в частности, небольших модульных реакторов, которые являются инновационной разработкой, привлекающей всеобщее внимание".

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что международные финансовые институты во многом отстают в реагировании на требования рынка, и необходимо предоставить пути решения данной проблемы.

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Версия на английском языке IAEA Director: Azerbaijan considers adding nuclear to its energy solutions
Версия на азербайджанском языке IAEA-nın direktoru: "Azərbaycan enerji həlləri sırasına nüvəni də əlavə etməyi düşünür"

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