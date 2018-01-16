CNPC: Средняя цена Brent в этом году составит 60-65 долларов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В этом году средняя цена Brent составит 60-65 долларов, а торговый диапазон составит 50-75 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, это полагают эксперты CNPC.

По мнению экспертов, средний размер спреда между Brent и WTI может составить 3-5 долларов. Кроме того, ожидается рост мирового спроса на нефть на 1,4 млн баррелей/день, до 98,7 млн баррелей/день. Темпы роста спроса окажутся ниже, чем в прошлом году, он будет ограничен высокими ценами, развитием альтернативных источников энергии и ростом энергоэффективности.

Помимо этого, объем добычи нефти в США может вырасти на 0,5-0,8 млн баррелей/день, до 10 млн баррелей/день. Будет очень непросто снизить мировые запасы черного золота до 5-летнего среднего значения. Темпы роста спроса на нефть в Китае могут замедлиться.