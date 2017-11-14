Citibank: До 2020 года стоимость нефти не превысит 65 долларов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В отсутствие геополитических шоков 65 долларов за баррель Brent в ближайшие 2-3 года станет верхней границей диапазона, в котором будет колебаться цена нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Ведомости", такое мнение высказали аналитики Citibank на организованном банком медиасаммите в Лондоне.

Устойчивое превышение этого уровня маловероятно из-за того, что такая цена стимулирует значительное производство сланцевой нефти США, с одной стороны, и подталкивает ОПЕК и присоединившиеся к картелю страны к отказу от ограничения добычи.

По мнению аналитиков Citibank, в этом году дефицит нефти на мировом рынке окажется около 0,5 млн баррелей в день, запасы нефти сокращаются быстрее, чем ожидалось. Однако при таком уровне цен потребуется 3-6 месяцев, чтобы компании в США активизировали добычу сланцевой нефти. Поэтому в 2018 году рынок станет сбалансированным, и если в 2017 году средняя цена Brent составит 54-55 долларов за баррель, то в следующем – примерно столько же, может быть, на 1 доллар меньше. Однако в 2019 году стоит ждать роста волатильности, а возвращение избытка нефти может в какие-то периоды приводить к падению цены ниже 50 долларов.