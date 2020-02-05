Глава SOCAR: Цифровизация в приоритетах стратегического плана развития

"Цифровизация - наше будущее".

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев заявил на встрече с молодежью.

Он отметил, что компании, отстающие в плане цифровизации, не имеют будущего.

"Мы реализуем крупные программы, и проводимая в Petkim цифровизация принята на мировом уровне. Petkim вошел в число 18 крупнейших компаний. Компания получила награду на Давосском экономическом форуме. Цифровизация на втором месте в нашем стратегическом плане развития", - сказал президент SOCAR.

Отметим, что первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции – комплекс Petkim, основная доля которого принадлежит SOCAR, стал участником Global Lighthouse Network, благодаря внедрению цифровых стандартов Индустрии 4.0. В созданную в 2018 году сеть входят 44 участника, которые позиционируются как "фабрики будущего". Petkim является единственной компанией из Турции, выбранной в 2020 году в Global Lighthouse Network.