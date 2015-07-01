​Чистая прибыль SOCAR выросла на 30%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2014 год составила 1 274 млн. манатов.

Как сообщает Report, это на 30,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, в 2014 году доходы компании в годовом исчислении выросли на 3,2% и составили 39 674 млн. манатов. За отчетный период прибыль компании от операционной деятельности составила 1 798 млн. манатов, что означает рост на 8,9%.

Отчисления компании по налогу на прибыль в 2014 году выросли на 4,7% и составили 465 млн. манатов.

В прошлом году активы SOCAR увеличились на 4,4% и достигли 24 067 млн. манатов. При этом долгосрочные активы SOCAR выросли на 7,2% до 16 269 млн. манатов, краткосрочные активы сократились на 0,9% и составили 7 798 млн. манатов.

В прошлом году капитал Госнефтекомпании вырос на 8,1% и достиг 11 057 млн. манатов. Наряду с этим, уставный капитал компании вырос на 13,7% до 1 496 млн. манатов, нераспределенная общая прибыль - на 10,5%, составив 8 348 млн. манатов.

За отчетный период обязательства компании увеличились на 1,5% и составили 13 010 млн. манатов. Долгосрочные обязательства SOCAR на начало текущего года выросли на 24,7% и составили 6 119 млн. манатов, текущие обязательства сократились на 12,9% до 6 891 млн. манатов.

Напомним, что в 2014 году аудит деятельности SOCAR по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) провела компания Ernst & Young.