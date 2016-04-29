​Чистая прибыль Petkim Holding выросла

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Компания Petkim Holding, основным акционером которой является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), обнародовала финансовые показатели за первый квартал 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на холдинг, чистая прибыль компании за январь-март этого года составила 149 млн. турецких лир. Это в 3,35 раз больше аналогичного периода прошлого года.

За первые три месяца объем чистых продаж компании вырос на 18% и достиг 1,109 млрд. лир. Активы холдинга за отчетный период увеличились на 32% - до 5,461 млрд. лир.