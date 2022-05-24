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Число невостребованных танкеров с российской нефтью достигло рекорда

Число невостребованных танкеров с российской нефтью достигло рекорда Порядка 62 млн баррелей российской нефти сорта Urals, которые находятся на танкерах в море, не могут найти покупателей.
Энергетика
24 мая 2022 г. 11:41
Число невостребованных танкеров с российской нефтью достигло рекорда

Порядка 62 млн баррелей российской нефти сорта Urals, которые находятся на танкерах в море, не могут найти покупателей.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters.

Этот объем нефти, находящийся в море, в три раза выше показателей до начала спецоперации.

Число невостребованных танкеров от их общего количества составляет рекордные 15%. К маю, если верить данным аналитиков, экспорт российской нефти сократился до 6,7 млн баррелей в сутки против 7,9 млн в день в феврале этого года.

В основном сырье отправляется в Китай и Индию. Но поставки в страны Европы также растут на фоне обсуждения нефтяного эмбарго.

Эмбарго на российский энергоресурс обсуждают в рамках шестого пакета санкций против России в ответ на военную операцию на территории Украины, однако документ еще окончательно не согласован. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия по причине своей большой зависимости от российского сырья. При этом в Минэкономики Германии заявляли, что ожидают согласования эмбарго на нефть до конца текущей недели.

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Версия на английском языке Cargoes of Russia's flagship crude oil at sea climb to record high

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