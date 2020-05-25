Число нефтегазовых буровых установок в США упало до рекордного минимума

Количество действующих нефтегазовых буровых установок в Соединенных Штатах сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе нефтегазовой компании Baker Hughes.

По данным пресс-службы, число нефтегазовых буровых установок сократилось до 318 установок. При этом год назад в стране работало 983 буровых установок.

С середины марта количество буровых в США быстро сокращается на фоне обвала цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.