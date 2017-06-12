Число активных нефтяных установок в США увеличилось на 11 единиц на прошлой неделе

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 3 по 9 июня выросло на 11 единиц или 1,2% и составило 927.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 8 единиц или 1,09% - до 741 единицы, газовых установок сократилось на 3 единицы или 1,65% - до 185, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 413 единиц или 125,9%, газовых – на 100 единиц или 117,6%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 513 единиц или 123,9%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,34 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к стабилизации нефтедобычи".