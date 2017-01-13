Чем обусловлено изменение цен на бензин Aİ-95 - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Цена на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аi-95 (Premium) выросла. Сейчас стоимость бензина Аİ-95 составляет 1,05 маната.

Как сообщили Report источники в SOCAR, причиной является импорт бензина из-за рубежа.

Согласно полученной агентством информации, стоимость бензина Аİ-95 будет меняться в зависимости от курса. В будущем цена будет формироваться в соответствии с ценовыми тенденциями на данную марку бензина на мировом рынке и курса азербайджанского маната.

Именно поэтому рост цен не касается производимого в республике и используемого большинством водителей бензина марки Аİ-92, то есть стоимость Аİ-92 и дизельного топлива останется неизменной.

Помимо этого, бензином Аi-95 пользуется ограниченное количество водителей. Это связано с тем, что потребность на Аi-95 намного меньше, чем на марку Аİ-92.

К тому же, в связи с тем, что бензин этой марки импортируется, его стоимость не регулируется Тарифным советом. Новые цены скажутся исключительно на владельцах автомобилей марки "люкс".

Как уже отмечалось выше, цены на ввозимый в нашу страну и в определенной степени зависимый от внешних цен бензин марки Аi-95 определяются рынком. В то же время, бензин этой марки подорожал как в странах региона, так и в других странах мира. Например, в Грузии цены выросли с 1 января. На АЗС стоимость литра бензина выросла на 40 – 60 тетри. К тому же рост цен коснулся и других марок. Если в конце декабря 2016 года бензин продавался по 1,45 лари за литр, начиная со 2 января этого года он подорожал до 1,90, 1,95 и 2 лари. Цены на нефть росли постепенно в течение трех дней. Цена на дизельное топливо с 3 января выросла на 30-50 тетри.

Также с 5 января на 15-20 тетри подорожали цены на автомобильный газ. Цены на различных газозаправочных станциях отличаются. Например, на станции "Виссол" 1 кубометр газа продается за 1,45 лари (примерно 0,54 доллара), станциях "Гамма" и "Формула" автогаз стоит 1,46 лари, на станции "Неогаз" – 1,45 лари.

В России стоимость бензина марки Ai-95 и с более высоким октановым числом в прошлом месяце подорожала с 38,33 рублей (1,09 маната) до 38,36 рублей (1,10 маната). В целом, с начала 2016 года бензин в России подрожал на 3,7%, дизельное топливо – на 2,7%. Несмотря на это, в прошлом году в Азербайджане не отмечался рост цен на бензин.

Таким образом, данный процесс охватил и другие страны. Рост цен на бензин, в отличие от соседних России и Грузии, в Азербайджане не коснется других марок бензина, за исключением ввозимого в страну Aİ-95.

Как уже отмечалось, сейчас бензин марки Аİ-95 (Premium) стоит 1,05 маната. Прежняя стоимость бензина этой марки (0,95 маната) была ниже, чем в других странах. Стоит подчеркнуть, что сейчас цена на бензин марки Аi-92 равна 70, дизельное топливо – 60 гяпикам.