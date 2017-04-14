Директор NPC: Частные нефтехимические компании Ирана могут инвестировать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

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Москва. 14 апреля. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report с инвестиционным директором Иранской национальной нефтехимической компании (NPC) Хоссейн Алиморадом.

- Как вы оцениваете развитие нефтехимической отрасли Азербайджана?

- Мы видим, что Азербайджан развивается в нефтехимической отрасли. Однако, без дополнительных инвестиций будет сложно достичь существенных успехов, так как нефтехимический рынок в мире очень жесткий. Иран может помочь Азербайджану в развитии этой сферы, что позволит стране быстрее выйти на мировой рынок.

В Азербайджане есть постоянная иранская делегация, которая работает с азербайджанскими партнерами. Нефтехимический сектор в Иране был недавно разгосударствлен и пока никаких совместных проектов с азербайджанской стороной нет. Но ведутся консультации на эту тему.

- А какую реальную помощь может предоставить Иран Азербайджану? Насколько в этом заинтересовано иранское руководство?

- Аятолла Хамнеи попросил меня предоставить идеи, по которым может идти сотрудничество с Азербайджаном. Первое - это инженерно-строительное сотрудничество. Второе – экспертная помощь: мы могли бы предоставить азербайджанской стороне специалистов в этой области, которые помогут в запуске заводов.

Третье – помощь в проектировании мощностей: Иран может помочь в стратегическом планировании развития нефтехимической отрасли, начиная от вычисления жизнеспособности проектов до запуска производства.

Наши частные нефтехимические компании могут прийти в Азербайджан с возможностями прямых инвестиций.

Другой способ помощи – это предоставление современного нефтехимического оборудования по ценам много ниже, чем европейские или американские аналоги, что поможет снизить себестоимость производства и новых проектов.

Презентация азербайджанской стороны приятно удивила меня. Я пригласил Фарида Джафарова в Иран, чтоб он ознакомился с нашими достижениями в нефтехимической отрасли. Также надеюсь посетить Азербайджан, где воочию увижу о наслышанных ранее мощностях в Сумгайыте.

- Какие контакты сегодня у Ирана с азербайджанскими нефтяными компаниями?

- SOCAR и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) активно сотрудничают. Но они являются государственными компаниями и исходят из интересов собственных государств. Между частными компаниями в этой области пока контакты слабые.

Сейчас существует постоянный комитет по сотрудничеству с Азербайджаном в энергетической сфере, который находится под контролем министерства нефти Ирана. Он ведет поиски возможностей для совместных проектов.

- Насколько сильно повлияло на нефтяную отрасль в Иране снятие западных санкций?

- Несмотря на западные санкции, мы в эти годы продолжали стратегическое планирование нефтяной отрасли. Конечно же, санкции внесли некоторые задержки в реализацию планов, но существенно на них не повлияли. После снятия санкций мы получили возможность шире работать с международными партнерами.

Сейчас, например, идут переговоры с 6 другими странами об инвестициях в нефтехимическую отрасль Ирана. Не буду раскрывать все детали, но если переговоры увенчаются успехом, то это будет серьезным достижением. Помимо этого, Иран ведет переговоры в сфере нефтехимии с некоторыми странами Юго-Восточной Азии. Существует дополнительная программа краткосрочного финансирования для нефтехимического сектора Ирана со стороны стран Южной Азии. Это стало возможным благодаря тому, что Иран выполнил все взятые на себя финансовые обязательства ранее. В отличие от нас, некоторые европейские страны не спешат выполнять свои обязательства перед Ираном.

- А как экологи относятся к развитию нефтехимической отрасли Ирана, ведь известно, что это одно из самых загрязняющих производств?

- В Иране есть национальное регулирование экологической чистоты производства, основанное на международных нормах и стандартах. Любое нефтехимическое производство в стране должно обязательно проходить оценку влияния на здоровье и безопасность.

Производство на всех нефтехабах Ирана учитывает нормы выбросов СО2 в атмосферу. Финансирование какого-то проекта невозможно без определения его вреда на окружающую среду. Мы серьезно работаем над этим, потому что хотим здоровья для своего народа и наших соседей.