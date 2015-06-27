​CEVA Logistics осуществит транспортировку труб для TANAP

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Компания CEVA Logistics будет выполнять логистические операции по перевозке труб в рамках реализации проекта TANAP (Трансанатолийский газопровод). Как сообщает Report, вчера CEVA Logistics и консорциум TANAP подписали соглашение по данному вопросу.

По информации, компания будет выполнять перевозку стальных труб тяжестью 1,2 млн. тонн из провинции Эрдахан в Эдирне через 20 провинций на расстояние 1 850 км. Работы по проекту будут состоять из трех этапов и завершатся в 2018 году.

Общее количество труб диаметром 56 и 48 дюймов составляет 135 884 единиц. Перевозка труб диаметром 56 дюймов будет осуществляться с мая 2015 года по октябрь 2016 года, труб диаметром 48 дюймов - с октября 2015 года по апрель 2017 года.

Исполнительный директор компании Фуат Адоран отметил, что они имеют большой опыт в этой сфере и в Турции осознают значение проекта TANAP: "Мы имеем опыт в сфере перевозки крупногабаритного оборудования по всему миру для крупных инфраструктурных проектов. Мы успешно реализовали похожий проект в США. Конечно, масштабы TANAP и значимость данного проекта для Турции превращают его в стратегический для нас проект. Мы удовлетворены сотрудничеством с TANAP и заявляем, что все трубы будут доставлены в нужное время и в нужное место".