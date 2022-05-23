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Цены на нефть выросли на повышении спроса

Цены на нефть выросли на повышении спроса Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне повышения спроса.
Энергетика
23 мая 2022 г. 09:45
Цены на нефть выросли на повышении спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне повышения спроса.

Как передает Report, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,57% — до 110,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 110,8 доллара.

В США начинается пик автомобильного сезона, что традиционно повышает спрос на топливо.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков пишет о том, что нефтеперерабатывающие заводы, как правило, наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить неутолимую жажду американских водителей.

Кроме того, на нефтяные цены позитивно влияет ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 102,72 пункта. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb

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