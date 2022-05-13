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Цены на нефть выросли на опасениях за снижение предложения на рынке

Цены на нефть выросли на опасениях за снижение предложения на рынке Мировые цены на нефть в пятницу выросли более чем на 1,5% на рисках снижения предложения "черного золота" на рынке.
Энергетика
13 мая 2022 г. 16:24
Цены на нефть выросли на опасениях за снижение предложения на рынке

Мировые цены на нефть в пятницу выросли более чем на 1,5% на рисках снижения предложения "черного золота" на рынке.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,58%, до 109,16 долларов за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал на 1,58%, до 107,83 доллара.

В пятницу днем на нефтяные котировки продолжают оказывать влияние опасения о нехватке этого вида сырья. Так, например, опасения поддерживаются переодическими новостями о возможном вводе эмбарго странами ЕС на российскую нефть.

Кроме того, в пятницу инвесторы оценивают опубликованные в четверг прогнозы по добыче нефти. Днем ранее ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ожидается уровень добычи в 65,97 млн баррелей в день.

Также поддержку росту цен оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство ожидает, что в мае поставки нефти из России сократятся еще на 600 тыс. баррелей в день, хотя в этом месяце они уже сократились на 960 тыс. баррелей в день.

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Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на возможных перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,96%, до 107,13 долларов за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал на 1,18%, до 108,72 доллара.

В пятницу утром давление на нефтяные котировки оказывает ряд неутешительных прогнозов о добыче "черного золота". Так, в четверг ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 млн баррелей в сутки и теперь ожидает ее на уровне 65,97 млн баррелей в день.

Кроме того, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), несмотря на то, что в апреле поставки нефти из России уже сократились на 960 тыс. баррелей в день, в мае поставки сократятся еще на 600 тыс. баррелей в день.

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Версия на английском языке Oil prices rising due to possible drop in supply

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