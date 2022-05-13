Нефть подорожала из-за возможного падения предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на возможных перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на возможных перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,96%, до 107,13 долларов за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал на 1,18%, до 108,72 доллара.

В пятницу утром давление на нефтяные котировки оказывает ряд неутешительных прогнозов о добыче "черного золота". Так, в четверг ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 млн баррелей в сутки и теперь ожидает ее на уровне 65,97 млн баррелей в день.

Кроме того, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), несмотря на то, что в апреле поставки нефти из России уже сократились на 960 тыс. баррелей в день, в мае поставки сократятся еще на 600 тыс. баррелей в день.