О нас
Аудио новости

Нефть подорожала из-за возможного падения предложения

Нефть подорожала из-за возможного падения предложения Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на возможных перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке.
Энергетика
13 мая 2022 г. 10:31
Нефть подорожала из-за возможного падения предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на возможных перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,96%, до 107,13 долларов за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал на 1,18%, до 108,72 доллара.

В пятницу утром давление на нефтяные котировки оказывает ряд неутешительных прогнозов о добыче "черного золота". Так, в четверг ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 млн баррелей в сутки и теперь ожидает ее на уровне 65,97 млн баррелей в день.

Кроме того, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), несмотря на то, что в апреле поставки нефти из России уже сократились на 960 тыс. баррелей в день, в мае поставки сократятся еще на 600 тыс. баррелей в день.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil prices rising due to possible drop in supply

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi